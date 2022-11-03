烏克蘭首都基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）週三表示，當局正在全市準備 1000 多個供暖點，以防其區域供熱系統因俄羅斯的持續襲擊而癱瘓，歐盟能源官員表示將僅快提供能源系統維修備料，但能提供的維修備料有限，而且需要的空間極大，可能會面臨無處可以存儲這些備料的問題。

The authorities of #Kyiv are ready to deploy more than a thousand heating points in the city. According to Mayor Vitali Klitschko, the authorities are considering several winter scenarios, including the worst, in which there will be no electricity, water and heat at all. pic.twitter.com/6oVUQ6XXLf — NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2022

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）2日報導，連日的俄羅斯飛彈和無人機襲擊已經破壞了烏克蘭40%的能源基礎設施，並且已經使基輔的大部分地區短暫斷電和停水，從而引發了電力配給制度。而基輔市長克里琴科在社群網路平台Telegram上寫道，城市當局正在考慮因飛彈襲擊而出現的不同情況。

「最糟糕的是那裡根本沒有電力、水或區域供暖，」「對於這種情況，我們正在我們的城市準備1000多個取暖點。」「這些地點將配備發電機，並備有水等必需品。」 政府在敦促已經離開該國的烏克蘭人留在國外過冬的同時，也指責俄羅斯行為將迫使更多人逃離而引發新的人道主義危機，擔心在沒有電力或供暖的情況下捱過前景寒冷的季節。由於關鍵基礎設施遭到襲擊，首都也面臨停電危機。克里琴科還說：「基輔很多地區沒有自來水，」

歐盟能源專員西姆森（Kadri Simson）2日表示，在俄羅斯「殘忍和不人道」的襲擊導致大面積停電之後，歐盟正在探詢增加對烏克蘭能提供幫助的方法。

Kiev authorities are preparing more than 1,000 heating points in case of a complete shutdown of electricity, water and heating in the city pic.twitter.com/h7bwiakB4C — Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) November 1, 2022

西姆森在基輔與烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）一起在新聞發布會上說：「俄羅斯轟炸（烏克蘭的）基礎設施顯然是一種增加人類痛苦的策略，」

她還強調，烏克蘭需要特定的設備和工具來修復其能源基礎設施的損壞，她曾告訴澤倫斯基，歐盟正在「與合作夥伴聯繫，以提供所需的專門支持。」額外的幫助必須來自歐盟機構、成員國、國際合作夥伴和私人捐助者。

但西姆森談到，歐盟快速提供烏克蘭所需的所有備料的能力可能有限，但表示歐盟 27 個成員國將盡其所能提供設備。

她說：「對能源維修備料的需求如此之大，以至於沒有可用的存儲空間來現場交付它們。」