烏克蘭首都基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）週三表示，當局正在全市準備 1000 多個供暖點，以防其區域供熱系統因俄羅斯的持續襲擊而癱瘓，歐盟能源官員表示將僅快提供能源系統維修備料，但能提供的維修備料有限，而且需要的空間極大，可能會面臨無處可以存儲這些備料的問題。
據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）2日報導，連日的俄羅斯飛彈和無人機襲擊已經破壞了烏克蘭40%的能源基礎設施，並且已經使基輔的大部分地區短暫斷電和停水，從而引發了電力配給制度。而基輔市長克里琴科在社群網路平台Telegram上寫道，城市當局正在考慮因飛彈襲擊而出現的不同情況。
「最糟糕的是那裡根本沒有電力、水或區域供暖，」「對於這種情況，我們正在我們的城市準備1000多個取暖點。」「這些地點將配備發電機，並備有水等必需品。」 政府在敦促已經離開該國的烏克蘭人留在國外過冬的同時，也指責俄羅斯行為將迫使更多人逃離而引發新的人道主義危機，擔心在沒有電力或供暖的情況下捱過前景寒冷的季節。由於關鍵基礎設施遭到襲擊，首都也面臨停電危機。克里琴科還說：「基輔很多地區沒有自來水，」
歐盟能源專員西姆森（Kadri Simson）2日表示，在俄羅斯「殘忍和不人道」的襲擊導致大面積停電之後，歐盟正在探詢增加對烏克蘭能提供幫助的方法。
西姆森在基輔與烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）一起在新聞發布會上說：「俄羅斯轟炸（烏克蘭的）基礎設施顯然是一種增加人類痛苦的策略，」
她還強調，烏克蘭需要特定的設備和工具來修復其能源基礎設施的損壞，她曾告訴澤倫斯基，歐盟正在「與合作夥伴聯繫，以提供所需的專門支持。」額外的幫助必須來自歐盟機構、成員國、國際合作夥伴和私人捐助者。
但西姆森談到，歐盟快速提供烏克蘭所需的所有備料的能力可能有限，但表示歐盟 27 個成員國將盡其所能提供設備。
她說：「對能源維修備料的需求如此之大，以至於沒有可用的存儲空間來現場交付它們。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。