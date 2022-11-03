副總統賴清德今將結束帛琉共和國三天二夜個行程，今與媒體茶敘時，被問到在台灣在中共二十大之後，台灣下任新領導人應具備什麼視野及格局？賴清德說，目前在政界裡不管是哪個政黨，態度都是先克服眼前的問題；回去後，協助政黨推薦的候選人打贏九合一選戰，是眼前最重要的事情。

賴清德說，這是一個很大的問題，台灣是一個自由開放的民主社會，面臨挑戰是一件又一件，隨著不同的時間點，必須要面臨各種不同的難題，所以目前在政界裡不管是哪個政黨，這樣的態度都是先克服眼前的問題，把事情做好，其實不必去想後面的事。

他說，目前人還在帛琉，雖然是最後一場，但是還是要把它做好，回去之後。每個政黨都要面對年底九合一選舉，都要協助政黨推薦的候選人打贏選戰，這才是最務實，是眼前最重要的事情。

被問到，這次出訪是一年內第三次出訪，被指是為2024總統大選暖身；賴清德說，第一次出訪是在疫情期間到宏都拉斯參加總統就職典禮，蔡總統請他代表當特使，沒有特別安排；第二是日本安倍前首相過世，蔡總統指派他代表台灣去弔祭，也安慰安倍家屬，因為我跟安倍很熟，家屬也希望他前往。

他說，這次來是因為帛琉惠恕仁總統來參加國慶大典之後，進行雙邊國是會談，惠恕仁提出第一個問題就是，希望台灣能協助恢復疫情後的觀光；「蔡總統就問我，你方不方便帶隊去？我就說，義不容辭」。

他說，因為現在台灣正面臨國內外許多挑戰，蔡總統非常忙碌，不克前來，「由我來帛琉，本來就是自然之事」，所以這三個出訪都沒有刻意為了2024這件事，而是身為副總統基於國家需要，接受蔡總統指派，出席三場外交訪問。

被問到返台後輔選行行程及民進黨全台選情狀況狀況，包括抗中保台成為民進黨選戰主旋律，賴清德說，「我是政治工作者，不是政論評論家」，在這個政治場合引用的棒球術語是，「即便到九局下，沒有拿到三人出局，比賽都還沒結束」；選舉術語是，「票還沒開出來，還不知道誰贏誰輸」，當下還有二十幾天，現在只要加緊衝刺，結果鹿死誰手還不知道。