立委林德福今日關心，央行已經澄清沒有荷蘭病，但是更關心是否患日本病？財政部長蘇建榮回應，雖然少子化是先進國家面臨的問題，不過台灣的產業結構與日本、荷蘭不同，不至於落入像荷蘭一樣。

蘇建榮到財委會接受質詢，林德福關心，雖然央行已經澄清沒有荷蘭病，但是他更關心是否有日本病，與日本相同面臨少子化、利率往下、日幣貶值，貧富差距愈來愈大等。

蘇建榮表示，少子化是先進國家面臨的狀況，台灣和日本、韓國都面臨共同的情況，但是台灣的產業結構與日本、荷蘭都不一樣，雖然台灣高科技產業一枝獨秀，但近年來發展「5＋2」和六大核心產業，還不至於落到荷蘭病那樣。

林德福表示，台灣是淺碟型經濟，擔心政府「醫者不能自醫」不重蹈其他國家的覆轍，但是還有自己的病癥而不自知。

蘇建榮表示，台灣若是淺碟型經濟，但過去4、50年來，到某一個階段就轉型，台灣經濟發展到現在所有的產業結構，因應國際情勢有所調整，長期可以因應。

蘇建榮表示，台灣小型開放經濟，難免受到國際變化衝擊，台灣中小企業占90幾趴，韌性很高。政府策略上來說應該提高其韌性，舉例來說，以前匯率35元升值到27元很多產業都說受不了還是度過了

所謂荷蘭病是指1960年代荷蘭在北海發現天然氣油田後，大量出口天然氣帶來貿易順差而累積大量外匯，因荷蘭盾實質匯率大幅升值，讓國內其他產業出口競爭力下降，出現加速去工業化的現象。