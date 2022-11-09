澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）即將出訪東南亞，參與一系列的海外峰會。9日他向媒體表示，如果安排一場與中國國家主席習近平的會面，將是一件正面的事情，而澳方也正在規畫一系列會議。

路透報導，艾班尼斯在坎培拉的一場記者會上表示，「我已經非常明確地表示，對話是一件好事，而如果安排一場與習近平的會談，這將是一件正面的事情」。他補充說，我們正在規畫一系列的會議，但尚未拍板定案。

艾班尼斯即將出訪東南亞，出席包括在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會、在泰國曼谷舉行的亞太經合（APEC）峰會，以及在柬埔寨的東亞峰會（EAS）等一系列國際會議。據印尼總統佐科威的一名顧問日前表示，習近平將出席G20峰會，是否出席其他地區的會議並不清楚。

報導指出，北京近來除了對從澳洲進口的部分產品實施貿易制裁外，還反對澳洲要求對新冠病毒來源進行國際調查，雙方外交關係急劇惡化。然而，中國國務委員兼外長王毅8日與澳洲外長黃英賢通電話時表示，中澳共同利益遠大於分歧，關係緩和改善符合雙方根本利益，似乎出現改變曙光。