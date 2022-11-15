中國國家主席習近平今天會見法國總統馬克宏。對於俄烏戰爭，他主張停火、止戰、和談，並表示「中方也將繼續以自己的方式發揮建設性作用」。會前法方曾表示會敦促習近平「施壓」俄羅斯。

20國集團（G20）峰會開幕之前，習近平15日上午在印尼峇里島會見馬克宏（Emmanuel Macron）。

央視新聞報導，雙方就烏克蘭局勢交換了意見。習近平強調，中方在烏克蘭危機上的立場明確一貫，主張停火、止戰、和談。國際社會應為此創造條件，中方也將繼續以自己的方式發揮建設性作用。

在中法關係方面，習近平表示，世界進入新的動蕩變革期。作為世界多極化格局中的兩支重要力量，中法、中歐應該堅持獨立自主、開放合作的精神，推動雙邊關係在正確軌道上行穩致遠，為世界注入穩定性和正能量。

他強調，中國堅定不移推進高水平對外開放，努力推進中國式現代化，將為包括法國在內的世界各國提供新機遇。雙方要「相互尊重彼此核心利益和重大關切」，深化務實合作，推動傳統領域不斷取得新進展，積極挖掘綠色能源、科技創新等領域合作潛力。希望法方為中國企業在法國發展提供更加公平、公正、非歧視的營商環境。

他認為，中歐應該擴大雙向貿易和投資，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，維護國際經貿規則和秩序。「希望法方推動歐盟繼續奉行獨立和積極的對華政策。」

據央視新聞，馬克宏表示，法方秉持獨立外交，反對陣營對抗。法方希望和中方繼續秉持相互尊重、平等互惠精神，密切高層往來對話，深化經貿、航空、民用核能等領域合作，歡迎中國企業赴法國開展合作。

他說，法方願和中方加強多邊溝通合作，共同應對氣候變化、糧食危機和保護生物多樣性等全球性問題。法方願積極促進歐中對話合作。

法新社14日報導，法國政府官員表示，馬克宏在會談時將敦促習近平「施壓」俄羅斯，以便讓俄國回到烏克蘭戰爭的談判桌。（編輯：張淑伶/唐佩君）1111115