NBA明星中鋒「魔獸」霍華（Dwight Howard）在例行賽開打之後仍找不到新東家，最後決定加盟台灣T1職籃桃園雲豹。此事很快獲得美國各大媒體注意，reddit的球迷也相當錯愕，有人指出NBA球隊似乎對霍華很不公平，狄安卓喬丹（DeAndre Jordan）現在都還有球打，為什麼沒有總管願意給霍華一個機會？

狄安卓喬丹現年34歲，他上季已經退化到場均4.3分、5.5籃板，結果他獲得金塊1年290萬美元合約。相較之下霍華還是一個值得老將底薪的禁區替補，包括勇士、塞爾提克、熱火球迷都在討論是否應該簽下霍華。現在霍華決定「信守承諾」來台打球，難道他的NBA生涯就此結束？

雖然也有人把話說很難聽，嘲笑霍華只是要來賺私生子的贍養費，順便製造更多私生子。不過球迷們多半還是為他抱不平「不敢相信他連個合約都沒有」，同時有人祝福他：「台灣是個好地方，食物也很好吃，職業生涯結束前能去台灣打球是很幸福的事。」

桃園雲豹透露霍華的月薪將超過20萬美元，這也超乎外界對台灣職籃的預期，畢竟T1是新興聯盟，這是一種極為有效的行銷策略，令球迷想起中華職棒當年的「曼尼」旋風。