從台灣起家的咖啡連鎖業者「85度C」，近日遭澳洲政府重罰475,200澳元（折合新台幣約977萬），其以實習培訓為名義，剝削受雇的8名台灣留學生，罰金為FWO歷來案件第五高。

根據澳洲主管機關「平等工作監察署（Fair Work Ombudsman，FWO）」新聞稿及澳媒報導指出，85度C在2016年7月至2017年6月期間，剋扣8名台灣留學生所應得的酬勞，總計達到429,393澳元（折合新台幣約883萬）。

本案罰金為FWO有史以來調查案件第五高，也是該署對單一公司第二起最大處罰。

新聞稿內容顯示，這群學生是經由85度C母公司美食達人股份有限公司，持工作簽證到澳洲實習，年齡在20歲至22歲之間，英語能力有限，每周工時為60個小時至70個小時，而報酬只有每月1,650澳元至1,750澳元（新台幣約33,938元至35,995元），在這期間，被剋扣工資學生每人少領50,213澳元至58,248澳元（新台幣約1,032,814元至1,198,083元）。

FWO接獲學生協助請求後展開調查，裁判法官認為，本案屬剝削性質，85度C剋扣勞動薪酬是蓄意為之，若未來再有低付工資情事發生，個別董事將面臨法律訴訟。此外，85度C曾在2015年剋扣簽證持有人薪酬，簽下承諾保證書，但如今仍再犯。