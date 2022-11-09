近期被警方破獲的詐騙集團「台版柬埔寨囚禁事件」震驚全台，對此，前立委郭正亮9日就表示「這件事對民進黨真的是傷啦，這個真的是太驚悚、太離譜了」，郭正亮更猛轟蔡英文，臉書竟然一篇貼文都沒提及這件事，而是每天都在助選，「真的不可思議」。

新北市警方近期破獲求職詐騙案，追查後連續破獲淡水、中壢2據點，更進一步發現有3名被害人遭虐死。郭正亮9日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「這個對民進黨真的是傷啦，這個真的是太驚悚、太離譜了，加上又串流好幾個縣市，桃園有、新北有、台北也有，這個集團沒有上百人我不相信」。

郭正亮更震驚表示，「這代表治安已經到了某種程度了」，所以他相信最近一定會開始霹靂追擊，這個問題太可怕了，結果蔡英文臉書居然沒寫，真的不可思議，每天都在寫選舉場的事，而蔡英文助選已經沒有什麼大的意義了，「辦廟口開講這種場次，是有多少人能看到妳？」且蔡的臉書貼文不會有人認真去看，瀏覽人數也遠低於追蹤人數。