一個烏克蘭航空社團為了籌募更多的衛國資金，他們利用遭擊落的俄羅斯Su-30戰機殘骸，做成紀念品對外銷售，已獲得不少的訂單。

防衛部落格(Defense Blog )報導，俄烏戰爭期間，烏克蘭的防空部隊擊落了相當多架俄羅斯先進戰機，包括Su-30、Su-34，以及Su-35，雖然這些成果都有新聞與照片、影片做為佐證，但是有許多烏克蘭的支持者想要更有參與感的紀念品。航空社團Fuselage Creations得知這些意見之後，取得了部分Su-30的碎片，將其製作成鑰匙扣對外出售，所得獲益將提供給烏克蘭軍方品位，用以購買武器、設備和載具。

Fuselage Creations在臉書上說：「這架任務失敗的Su-30，不是俄羅斯空軍最後一架被擊落的Su-30。」

根據烏克蘭軍方的說法，這架Su-30SM戰機是在尼古拉耶夫州(Mykolaiv Oblast)遭到擊落。其尾號是RF-33787，經查證，該型戰機分配給俄羅斯海軍，算是頗為少見；多數的Su-30應在俄羅斯空天軍服役。

Su-30SM是Su-30MK戰鬥機系列的先進改型，具有前翼與向量噴嘴，具有超級機動特性，俄羅斯稱它屬「4代++」，號稱性能高過美國的F-15E打擊鷹與F/A-18E超級大黃蜂。

除了Su-30變成鑰匙扣，被擊落的Su-34也同樣被製成類似商品。