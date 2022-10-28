半導體封測大廠力成（6239）28日召開法人說明會，今年資本支出維持170億元，但明年將下修4成至100億元左右以因應低迷市況。力成董事長蔡篤恭表示，封測廠早在第三季初就已開始反應庫存及訂單修正，客戶的客戶端的庫存消化結束後，接下來要開始消化晶圓廠庫存，預期營運將在明年第一季落底。

蔡篤恭表示，7月法說會時看到超豐消費性邏輯IC封測需求下降，但力成記憶體需求仍然強勁，沒想到短短兩個多月，景氣便如自由落體般的急劇下降。為了因應這波需求急凍並早日清除庫存，力成決定配合客戶共體時艱並降低產量，希望以最快的速度協助消化庫存。

蔡篤恭表示，今年第三季超豐營收季減約25％，力成記憶體封測本業亦衰退約4％，預期第四季會繼續下修，並於明年第一季落底。預估力成集團今年合併營收會與去年持平，但每股淨利可望優於去年，而明年上半年營收會較今年同期衰退，力成會減少資本支出並控制成本因應，期望需求在明年下半年回復，且兩岸緊張局勢可以減緩。

力成公告第三季合併營收季減7.9％達214.30億元，較去年同期減少4.0％，毛利率季減4.1個百分點達19.4％，較去年同期下滑4.4個百分點，營業利益季減29.9％達28.37億元，較去年同期減少30.8％，歸屬母公司稅後淨利季減12.8％達23.95億元，與去年同期相較減少3.1％，每股淨利3.20元。

力成累計前三季合併營收655.24億元，較去年同期成長6.8％，毛利率年減1.2個百分點達21.7％，營業利益103.23億元，較去年同期減少2.7％，歸屬母公司稅後淨利73.38億元，較去年同期成長14.6％，每股淨利9.79元，前三季獲利已貼近賺進一個股本。