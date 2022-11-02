力成(6239)客戶減產不利業績，惟力成本身新業務還不錯，Tera Probe/TeraPower車用電子及高端應用產品的測試，需求仍然強勁，股價已修正下，加上殖利率高，法人建議買進，目標價給予108元。外資連14日買超8499張，令力成從10月12日波段低點後，緩步上坡重回70元關卡，周三股價持續平盤震盪，仍守住5日線，收漲0.27%。

力成期望成為全方位服務封測領導集團，車用相關為是公司新的成長動能，Tera Probe/TeraPower主要業務為台灣、日本、歐美車用電子及高端應用產品的測試。現在客戶減產，將使明年上半年營運呈現年衰退，法人預估，力成2023年稅後EPS為10.33元。

烏俄戰爭膠著、國際通膨影響著全世界的消費力，預期半導體景氣面臨修正，但車用、高階應用仍維持正面的看法。力成記憶體客戶集中度高，今年第四季至明年第一季業績將受到客戶減產影響而下滑，但力成股價已修正，且公司配息率(payout ratio)維持60%，約配現金6.7元，以目前股價來看，殖利率高，因此維持力成買進，目標價108元。

烏俄戰爭、國際通膨影響著全世界的消費力，消費性電子庫存調整，記憶體市場轉為保守。力成自結今年第三季營收為214.30億元，季減7.88%，其中記憶體部份為179.21億元，季減3.51%。邏輯業務，消費性電子需求不佳，MCU和PC相關產品庫存調整，超豐自結今年第三季營收35.09億元，季減25.18%，營收急劇下滑。力成本身邏輯產線受惠新產品量產，邏輯已占WLP產能50%以上。Tera Probe/TeraPower因車用產能利用率提升。力成今年第三季稅後EPS達3.16元。

由於記憶體情況惡化加劇，力成大客戶陸續表示減產。從應用端來看，電腦、手機、繪圖晶片用DRAM需求下修，資料中心、車用、高效能運算需求往後遞延；NAND Flash和SSD受手機及電腦銷售衰退影響，需求下修、庫存調整，資料中心需求遞延，但下滑沒有很明顯。邏輯晶片方面，持續看好Flip Chip及先進封測技術客戶開發，邏輯領域有機會逐年成長。力成本身新業務還不錯，Tera Probe/TeraPower車用電子及高端應用產品的測試，需求仍然強勁。超豐則受到客戶調整庫存的影響，未來幾個月的營收會有較大幅度的向下修正。法人預估，力成今年第四季稅後EPS 2.21元，2022年度稅後EPS 11.87元。