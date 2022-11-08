美國上個月初宣布限制先進晶片及相關技術、設備出口至中國，晶片廠為規避美國制裁紛紛出招，根據《路透》報導，輝達 (Nvidia)將在中國推出一款新的高階晶片Nvidia A800，以符合美國技術出口管制。

報導指出，輝達A100晶片在美國禁令下，已經停止出貨至中國，輝達週一最新宣布A800新晶片將在第三季投產，是A100晶片的替代產品，這是輝達首次為中國生產符合美國新規的高階晶片。

輝達A100晶片的資料傳輸速率為每秒600GB，新晶片A800則為每秒400 GB，符合美國低於每秒600 GB的新規則。

CCS Insight分析師 Wayne Lam說，中國是Nvidia的重要市場，A800看起來是重新包裝的A100，以避免美國貿易限制，具充分商業意義。

輝達先前曾發布財測預警，受美國新出口規則影響，第三季可能失去對中國約4億美元的潛在銷售金額。

另根據英國金融時報報導，包括上海壁仞智能科技在內的中國晶片設計公司為爭取繼續由台積電生產，已自動減低運算速度。台積電另一中國客戶阿里巴巴也正在調整最先進的晶片設計，藉由降低處理速度規避美國制裁。