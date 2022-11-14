義守大學「原住民族學院」學生用影像傳承文化，以深度的內容、精湛的拍攝手法與剪輯，在今年的「MATA獎–大專校院學生原住民族主題影音競賽」中大放異彩，義大學子林丞恩以描述家鄉打獵文化的《Malu Ume麻嚕屋媒》，榮獲紀錄片類首獎肯定，陳宇心則是以同性議題為內容的《雙靈》獲得銅獎。義守大學原民院學生，將文化注入於創作中，無論是部落的歷史脈絡，還是社會關注的議題，都以獨特的影音呈現引發共嗚，因此獲得評審青睞。

獲得首獎的林丞恩，今年畢業於義守大學「傳播與設計學院」原住民專班，並且考上義大「管理學院」公共政策與管理學系碩士在職專班；來自南投賽德克族的他表示，拍攝獵人紀錄片，起源來自部落族人送他的一隻山羌腿開始，讓不曾打獵的他對狩獵產生濃厚興趣，因此決定將賽德克年輕獵人狩獵生活透過影像來傳承，為了真實呈現獵人狩獵畫面，他耗時一年半的時間拍攝，運用第一視角畫面帶領螢幕前的觀眾進入獵場，狩獵實境過程完整呈現。獲得首獎的林丞恩，很感謝學校師長的支持與幫助，尤其指導老師胡哲豪曾說過，只要能感動自己就會感動別人，林丞恩很開心他做到了。

獲銅獎的《雙靈》以同性議題為主題，藉紀錄片傳達無論身分、地位，每個人都應該享有被尊重與愛的權利。(照片來源：義守大學提供)

另外一部獲得銅獎的《雙靈》，指的是兩個靈魂，是男生也是女生，以探討同性議題為主要內容，擔任導演的陳宇心，一樣是今年畢業於傳設原民專班的畢業生，她邀請同志朋友擔任影片主角，以紀錄的手法，拍攝主角的日常生活，以及訪談內容，藉紀錄片傳達無論身分、地位，每個人都應該享有被尊重與愛的權利。陳宇心說，拍攝過程遇到許多難題與挫折，但她依然堅持將作品完成，非常感動獲得不錯的成績，也讓她深刻體會到只要有心一定可以做得到。

義守大學原民院學生，將文化注入於創作中，用影像看見真實、傳承文化，奪下MATA紀錄片類首獎與銅獎。(照片來源：義守大學提供)

作為兩部得獎影片的指導老師傳設原民專班胡哲豪表示，拍攝紀綠片需要經歷長時間的蹲點與田野調查，學生花了不少時間與拍攝對象培養感情、建立信任，義大學子展現創作的熱情與努力，透過鏡頭不僅記錄家鄉文化真摯景象，同時也以原民青年角色，傳遞多元族群意識及其關注原住民族社會發展的焦點，優異的表現讓他深感驕傲。義守大學以教育的力量，讓年輕世代藉所學專業發掘部落的美好，並成為自己部落的代言人。