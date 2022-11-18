法商源訊(Atos)正面臨投資人壓力，要求提升獲利率和股價。該公司周四表示，已經與義大利的工程公司Lutech進行獨家協商，將出售部分義大利資產，以獲取現金。

源訊表示，此次擬議中的出售所涵蓋的義大利業務，占集團2021年總營收的2%。該公司正實施一項7億歐元的資產出售計畫，以實現轉虧為盈。

源訊負責併購的資深副總裁Diane Galbe說：「我們對於這項出售計畫非常有信心」。

源訊日前以2.2億歐元出售法國支付公司Worldline的剩餘股份。源訊表示，隨著義大利分公司的出售，資產出售計畫完成了2/3。

源訊並沒有公布出售價碼，但知情人士透露，可能落在2.4億歐元左右。

副總裁也證實，源訊正在為Unified Communications & Collaboration(UCC)的業務尋求買家。

總部位於米蘭的買家Lutech提供多種服務，協助企業實現業務數位化，從IT基礎設施到雲端和網路安全。消息人士表示，Lutech去年被Apax Partners收購，交易價值約5億歐元。

源訊周四股價跌2.3%，報0.79歐元。