港股上市的大陸互聯網巨頭騰訊，其單一最大股東南非Naspers今日公布第三季業績時表示，考慮在收到騰訊作為特別股息派發的美團股份後，將其出售。

綜合港媒23日報導，根據Naspers在9月初的最新披露顯示，其持有26.93億股或27.99％騰訊股份。按此計算，Naspers 預料可收取約2.69億股美團股票，以美團23日平均成交價139港幣計算，該筆股份價值約375億港幣。

Naspers表示，公司第三季利潤下降38％至14億美元，反映出騰訊的貢獻減少和對電子商務擴展的投資減少。

騰訊上周宣布，擬以實物分派約9.58億股美團B類股，作為特別中期股息。按照分派基準，投資者每持有10股騰訊可獲發1股美團。派息後，騰訊對美團的持股比例將從約17％大幅下降至約1.5％。

報導稱，自騰訊11月16日公布實物分派後，美團股價至今累計下跌約14％。2021年12月底，騰訊曾經以「21送1」比例實物，分派大陸電商二哥京東股份作為特別息。