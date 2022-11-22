美股周一收跌；而中國疫情的持續惡化，很大程度上抑制了市場情緒。

周二香港恆生指數收跌231.50點或1.31%，為17424.41點，為連五跌。國企股(H股)跌100.68點或1.68%，為5901.22點。

然而憧憬國企的改革，午間的盤中開始，多檔國企中字輩的股票集體上揚，上海股市也一度急升。中聯通收漲6.8%，中國中冶升13%，中國鐵建升5.9%，中國交通建設漲8%，中國中鐵升6.9%，中鋁國際漲25%。

中國人行在周一晚間公布了多項新措施，為處境艱難的房地產產業提供支援，提振了市場人氣。人行將給六家商業銀行提供2000億人民幣的住房貸款。

內房股一度衝高，但隨後又回落。

然而中國不斷惡化的疫情，北京周一提出警告，稱正面臨新冠疫情以來最嚴厲考驗。投資人擔憂，中國即將被迫恢復嚴格的封城控制措施，可能導致某些製造業城市的供應中斷。

科技指數大跌3.2%，美團跌8.3%，嗶哩嗶哩跌9%，公布財報的快手跌6%，阿里巴巴跌4.0%，騰訊跌2.0%，京東跌4%。