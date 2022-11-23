受到美國股市隔夜上漲的推動，香港股市周三多數時間走高。然而中國染疫人數不斷上升，仍為市場發展投下陰影。

周三香港恆生指數收漲109.88點或0.63%，為17534.29點，在連五天下跌後，出現止跌反彈。國企股(H股)升49.87點或0.85%，為5951.09點。

阿里巴巴升3.1%，報75.4港元。外媒消息傳出，中國對螞蟻金服近兩年的整頓可能告一段落，監管單位可能開罰約10億美元，預計明年第二季公布罰款金額。該罰款預計有助於螞蟻完成整改，加速於該公司重啟IPO上市。

多檔中國國企的股票，連續第二日集體大漲，中國電力升5%，中鋁國際升25%。

在政策加持下，內房股周三終於走高，龍湖集團升3%，港龍中國地產升5%，旭輝升4.8%。

美團逆勢下跌1.07%，報138.4港元。在騰訊此前宣布，將發放美團股票，作為特別股股息；騰訊大股東Naspers最新宣布，收到美團股票之後，考慮賣出。

在騰訊派息之後，對美團持股將從17%降至1.5%。

比亞迪下跌1.8%，報175港元；據港交所公布的資料，巴菲特在11月17日再度減持比亞迪322.5萬股；巴菲特累計已套現比亞迪逾百億港元。