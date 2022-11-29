香港女星張曼玉是享譽國際的華人影后，曾獲得柏林影展及坎城影展影后，是華人第一個獲得該榮譽的演員，還擁有5座香港電影金像獎、4座金馬獎最佳女主角獎，在演技方面成績優越；她近年淡出影壇，很少在公眾面前現身，網上流傳一段她近日錄製的影片，58歲的張曼玉真實狀態掀起網友熱議。

近期抖音舉辦「港樂經典重燃」線上演唱會，找來許多香港樂壇實力女唱將老歌新唱，重新演繹梅艷芳的經典歌曲，還找來張曼玉擔任特別嘉賓，張曼玉雖然沒有現身表演，卻錄製了一段影片，影片中張曼玉身後的電腦停在梅艷芳的畫面，張曼玉以粵語溫柔直言：「就是因為這部電影，我一直都很喜歡《緣份》這首歌，所以今晚特別期待聽到薛凱琪和倫永亮的合唱」，58歲的張曼玉罕見出現在鏡頭前，她穿著V領碎花連衣裙，皮膚依舊緊致，幾乎沒什麼皺紋，身材也保持得很好。

許多網友看到影片後，紛紛直呼：「狀態不錯」、「聽她說話就像是在看電影」、「現在胖了一點狀態更好了，女神要有點微胖才好看，現在感覺氣質好好」、「她一直美麗」、「聲音好好聽啊」、「不老女神」、「衣品氣質永遠一流」，不過也有人認為她看起來像是做了醫美，表情都有點僵硬。

張曼玉罕見出面，為梅艷芳紀念演唱會錄製影片。（圖／微博）

張曼玉曾和梅艷芳、張國榮一同出演1984年的電影《緣份》，張國榮在戲中狂追張曼玉，梅艷芳則飾演暗戀張國榮的富家千金，該片讓梅艷芳獲得第4屆香港金像獎最佳女配角，是她電影生涯中的首座獎項。