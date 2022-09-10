楊乃文（右二）上炎亞綸（左一起）、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》分享自己的創作心路。（公視提供）

金曲歌后楊乃文日前上公視《36題愛上你》，獻出節目直播受訪處女秀。開場時跟她有私交的唐綺陽先形容楊乃文「真的不太說」，沒想到炎亞綸還補刀說「喔，原來是難訪型的」，引唐綺陽開玩笑說「不可以說實話」，還說「那待會我們3個可以自己聊天」。

楊乃文在澳洲念大學時主修遺傳學跟生物學，但很早就想清楚人生目標，「原本就設定好我想當歌手」，企圖心強大的她形容在大學最後一年，「考完最後一場試後，第2天就飛回台灣來了」，也讓Sandy聽了都說「這就是她執著的地方」。

節目回顧楊乃文於2000年、第11屆金曲獲獎時刻畫面，她當時以第2張專輯《Silence》即獲頒金曲歌后殊榮，而同屆競爭的是王菲、張惠妹、莫文蔚等天后，頒獎人是「超大咖」的梅艷芳跟張學友，唐綺陽形容，「他們兩個在台上聊了20分鐘後終於把獎頒給了乃文，楊乃文只講了6個字就下台了」。

原來當年楊乃文上台，從梅艷芳手中接過獎座後，就直率地對著麥克風說：「謝謝大家！謝謝！」讓Sandy看了都訝異問「妳有後悔沒講更多？還是原本就預計講這麼少？」個性率真的楊乃文竟說「不會後悔啊！我本來沒有預計會得獎」，楊乃文也說「那段話不是就謝完了嗎？」不過她坦承「其實我自己容易緊張，不習慣在大家面前講話，所以我覺得簡短就好了」。訪談將於明（11日）晚間9點在公視播出，YAHOO TV、中華電信MOD也將在晚間10點跟播上架。