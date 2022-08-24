金曲歌后楊乃文的「繆斯MUSE」演唱會因疫情延期一年後，終於敲定在10月底登場，近來已緊鑼密鼓籌畫排練，身心也已進入備戰狀態。為了宣傳，楊乃文接受本報邀請進棚拍攝沛納海（Panerai）腕表時尚專題，在炎熱酷暑穿上厚重的秋冬新裝，儘管全身早已溼透，依然在鏡頭展現專業笑容，完妝的臉上不爆油、不冒汗，連補粉都不需要，果然是天生吃這行飯的女爵歌手。

歌后楊乃文以淺藍色套裝搭配Luminor Due精鋼腕表（19萬2000元），簡約造型流露知性品味，完美詮釋歌壇女爵的優雅尊貴。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Brunello Cucinelli）
歌后楊乃文以淺藍色套裝搭配Luminor Due精鋼腕表（19萬2000元），簡約造型流露知性品味，完美詮釋歌壇女爵的優雅尊貴。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Brunello Cucinelli）

提到自己的「耐熱」，楊乃文得意地說，她可以在沒有冷氣的鐵皮屋打網球，效果就像是烤三溫暖一樣，可以加速出汗，提高新陳代謝，讓有毒物質隨著汗水排出，想來，這應該是她熱愛美食，但又能維持苗條身材的主因。

金曲歌后楊乃文的「繆斯MUSE」演唱會將在10月底登場，佩戴沛納海（Panerai）Luminor Due珍珠母貝紅金腕表（53萬元）優雅時尚，展現歌壇女爵風采，令人期待。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CHLOE）
金曲歌后楊乃文的「繆斯MUSE」演唱會將在10月底登場，佩戴沛納海（Panerai）Luminor Due珍珠母貝紅金腕表（53萬元）優雅時尚，展現歌壇女爵風采，令人期待。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CHLOE）

一般歌手在籌備演唱會前，都會為了健身瘦身，展開一連串的魔鬼訓練，但楊乃文坦言自己不愛運動，平日靠健走、空中瑜伽和簡單的重訓維持體力，已是她的極限，不可能再加強，況且出道25年來，她的體重一直維持在50公斤以下，沒有瘦身的必要。

「倒是六年前因為失戀，一口氣瘦了四公斤。」楊乃文笑說，「所以傷心會瘦，是真的！」

這兩年因為疫情，不少商演和音樂節先後取消，楊乃文坦言已許久未站在舞台上，對於10月能登上演唱會舞台，既興奮又緊張，擔心會忘記怎麼唱歌，朋友紛紛安慰她「唱歌就像騎腳踏車，學會就不會忘」，但楊乃文覺得這句話沒有說服力，「我若很久沒騎腳踏車，就會跌下來耶！」女爵無來由的憂心，引來一陣笑聲。

金曲歌后楊乃文的「繆斯MUSE」演唱會將在10月底登場，佩戴沛納海（Panerai）Luminor Due珍珠母貝紅金腕表（53萬元）優雅時尚，展現歌壇女爵風采，令人期待。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CHLOE）
金曲歌后楊乃文的「繆斯MUSE」演唱會將在10月底登場，佩戴沛納海（Panerai）Luminor Due珍珠母貝紅金腕表（53萬元）優雅時尚，展現歌壇女爵風采，令人期待。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CHLOE）

楊乃文進棚佩戴沛納海兩款新表，分別以CHLOE卡其色風衣搭配Luminor Due Goldtech Madreperla珍珠母貝紅金腕表，既帥氣又柔美，展現剛柔並濟的時尚感；另一套則以Brunello

Cucinelli淺藍色套裝搭配Luminor Due精鋼女表，俐落簡約的造型流露知性品味，完美詮釋歌壇女爵的優雅尊貴。

沛納海Luminor Due精鋼腕表，38mm，19萬2000元。（Panerai提供）
沛納海Luminor Due精鋼腕表，38mm，19萬2000元。（Panerai提供）
沛納海Luminor Due精鋼鍊帶腕表，38mm，21萬7000元。（Panerai提供）
沛納海Luminor Due精鋼鍊帶腕表，38mm，21萬7000元。（Panerai提供）
沛納海Luminor Marina Quaranta精鋼腕表，40mm，21萬7000元。（Panerai提供）
沛納海Luminor Marina Quaranta精鋼腕表，40mm，21萬7000元。（Panerai提供）
沛納海與Luna Rossa帆船隊合作聯名Luminor Luna Rossa腕表，18萬元。（Panerai提供）
沛納海與Luna Rossa帆船隊合作聯名Luminor Luna Rossa腕表，18萬元。（Panerai提供）

楊乃文對於沛納海等名表有些研究，平日偏愛中性造型的她，有時也會佩戴大尺寸的男用機械表，不僅可以為造型加分，還可以欣賞機芯運轉之美，十分紓壓療癒。

長瀨昆妮穿深U用長輩打招呼 做勢親1物喊「戒不了」
狠砍按摩女19刀斷頸慘死判無期 外送員嫌太重二審法官打臉
滙豐台灣攜手勵馨 為偏鄉婦女補強理財知識
#楊乃文 #女爵 #沛納海 #腕表 #維持