金曲歌后楊乃文的「繆斯MUSE」演唱會因疫情延期一年後，終於敲定在10月底登場，近來已緊鑼密鼓籌畫排練，身心也已進入備戰狀態。為了宣傳，楊乃文接受本報邀請進棚拍攝沛納海（Panerai）腕表時尚專題，在炎熱酷暑穿上厚重的秋冬新裝，儘管全身早已溼透，依然在鏡頭展現專業笑容，完妝的臉上不爆油、不冒汗，連補粉都不需要，果然是天生吃這行飯的女爵歌手。

歌后楊乃文以淺藍色套裝搭配Luminor Due精鋼腕表（19萬2000元），簡約造型流露知性品味，完美詮釋歌壇女爵的優雅尊貴。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Brunello Cucinelli）

提到自己的「耐熱」，楊乃文得意地說，她可以在沒有冷氣的鐵皮屋打網球，效果就像是烤三溫暖一樣，可以加速出汗，提高新陳代謝，讓有毒物質隨著汗水排出，想來，這應該是她熱愛美食，但又能維持苗條身材的主因。

金曲歌后楊乃文的「繆斯MUSE」演唱會將在10月底登場，佩戴沛納海（Panerai）Luminor Due珍珠母貝紅金腕表（53萬元）優雅時尚，展現歌壇女爵風采，令人期待。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CHLOE）

一般歌手在籌備演唱會前，都會為了健身瘦身，展開一連串的魔鬼訓練，但楊乃文坦言自己不愛運動，平日靠健走、空中瑜伽和簡單的重訓維持體力，已是她的極限，不可能再加強，況且出道25年來，她的體重一直維持在50公斤以下，沒有瘦身的必要。

「倒是六年前因為失戀，一口氣瘦了四公斤。」楊乃文笑說，「所以傷心會瘦，是真的！」

這兩年因為疫情，不少商演和音樂節先後取消，楊乃文坦言已許久未站在舞台上，對於10月能登上演唱會舞台，既興奮又緊張，擔心會忘記怎麼唱歌，朋友紛紛安慰她「唱歌就像騎腳踏車，學會就不會忘」，但楊乃文覺得這句話沒有說服力，「我若很久沒騎腳踏車，就會跌下來耶！」女爵無來由的憂心，引來一陣笑聲。

金曲歌后楊乃文的「繆斯MUSE」演唱會將在10月底登場，佩戴沛納海（Panerai）Luminor Due珍珠母貝紅金腕表（53萬元）優雅時尚，展現歌壇女爵風采，令人期待。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CHLOE）

楊乃文進棚佩戴沛納海兩款新表，分別以CHLOE卡其色風衣搭配Luminor Due Goldtech Madreperla珍珠母貝紅金腕表，既帥氣又柔美，展現剛柔並濟的時尚感；另一套則以Brunello

Cucinelli淺藍色套裝搭配Luminor Due精鋼女表，俐落簡約的造型流露知性品味，完美詮釋歌壇女爵的優雅尊貴。

沛納海Luminor Due精鋼腕表，38mm，19萬2000元。（Panerai提供）

沛納海Luminor Due精鋼鍊帶腕表，38mm，21萬7000元。（Panerai提供）

沛納海Luminor Marina Quaranta精鋼腕表，40mm，21萬7000元。（Panerai提供）

沛納海與Luna Rossa帆船隊合作聯名Luminor Luna Rossa腕表，18萬元。（Panerai提供）

楊乃文對於沛納海等名表有些研究，平日偏愛中性造型的她，有時也會佩戴大尺寸的男用機械表，不僅可以為造型加分，還可以欣賞機芯運轉之美，十分紓壓療癒。