中火廢水遭罰6千萬元提行政訴訟，高等行政法院更一審判敗訴，台電回應表示，新建廢水處理場已符合標準。（資料照片）

中市環保局在2019年查獲台電公司中火3個放流口的廢水「硼」含量超標，依違反《水汙法》裁罰新台幣6000萬元，台電提訴願被駁回，再提行政訴訟，台中高等行政法院更一審日前以中火違規已屬「情節重大」，從重裁處並無違法，判台電敗訴。台電回應指出，中火在2019年完成新建廢水處理場，排放已符合標準。

台中市環保局稽查台電公司台中火力發電廠的3個放流口，檢驗發現排放水「硼」含量各超過標準24倍、26倍及28倍，依違反《水汙染防治法》各裁罰新台幣2000萬元，總額高達6000萬元。台電提起訴願被駁回，再提行政訴訟，經台中高等行政法院判決撤銷訴願決定及原處分。

台中市環保局不服提起上訴，最高行政法院在今年2月間發回更審，台中高等行政法院更一審在8月19日判決駁回，維持原處分，可上訴。

更一審判決書指出，台電主張，「硼」並未列入環保局公告修正「有害健康物質」，對人體健康危害較輕微；違反《水汙法》罰緩在6萬元至2000萬元間，依中市環保局裁罰個案，開罰2000萬元都是2項以上違反標準，中火僅違反1項就被罰到最高，有違反比例原則及裁量怠惰等瑕疵。

台中環保局答辯指出，中火違法行為屬於「情節重大」，得以最高罰款裁處。中火被查獲廢水不合格多達5次，早知「硼」含量超標，雖自2015年起改善，但仍持續排放，經市府裁罰才提改善計畫，總工期只要88天就完工，自2020年至2021年間稽查均合格。可見，台電資力雄厚，不但知情，也有能力合乎規定，卻長期違法排放廢水。

台中高等行政法院認定，中火違規行為已屬於《水汙法》規定的「情節重大」，身為國營企業卻未善盡社會責任，排放超標放流水危害國人健康及環境，屬於故意、惡性重大，中市環保局依法從重裁處，並無違法。