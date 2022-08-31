台電北市區處於8月31日舉辦公益「購」，睦鄰Go的活動，由處長張建川率同台灣電力工會第3分會常理許晉華及副處長王花蘭等同仁，拜訪弘道老人福利基金會，致贈2萬元慰問金及愛心月餅，展現公益善心。

因應中秋佳節，台電北市區處向喜憨兒基金會購買月餅禮盒贈與弘道，除了援助庇護工場的就業者，許多獨居長者在享用月餅的同時也能感受中秋節的氣氛，藉由「買愛心、送愛心」的方式，讓此次公益活動更具意義。

為因應台灣社會高齡浪潮下的服務需求，弘道老人福利基金會於1995年成立，秉持「一起道老、精彩美好」的精神服務每位長輩。弘道老人福利基金會鐘智馨處長表示，「感謝台電公司主動關懷獨居弱勢長輩，讓他們在享用健康愛心月餅的同時，也能感受團圓般的溫暖。」

張建川指出，「台電持續舉辦公益活動，每年落實並延續企業社會責任，以實際行動力挺弱勢族群。在此也呼籲社會大眾一起奉獻愛心，主動關懷需要幫助的人們，讓社會充滿更多善心善行。」