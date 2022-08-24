強信-KY(4560)公布第二季財報，單季營收5.07億元，年增率20.4％，主要來自工業縫紉機品牌客戶與耗材修配市場的訂單都維持成長表現，經濟規模效益顯現，第二季毛利率來到39％，年增4個百分點，營業利益0.98億元，稅後淨利0.84億元，分別年增50.32％與39.63％，每股稅後盈餘1.24元；累計上半年營收9.6億元，年增25.92％，營業利益1.7億元，年增73.6％，稅後淨利1.34億元，年增69.09％，每股稅後盈餘為1.97元。

第二季產品組合為刀具68.4％、針位組9.8％、自動裝置產品13.3％與其他8.5％，各產品比重與過往相近，顯見主要產品都維持成長表現，其中刀具與針位組產品，主要工業縫紉機品牌客戶因應產業景氣循環的換機需求所帶動，自動裝置產品的成長動能則來自於成衣紡織廠期降低人力成本的剛性需求推動。

強信7月合併營收仍維持在1.6億元以上的高檔水準，惟由於全球地緣衝突、通膨走揚與升息潮等因素干擾，公司對下半年景氣恐仍需觀察並持審慎態度。強信指出，目前已可見終端客戶因應通膨對於消費需求的不確定性，優先進行庫存消化，且壓縮採購週期，急單增加或追加訂單的比例拉高，此相當考驗生產端的應變能力；此外，工業縫紉機品牌廠商在近期幾場大型展會上，對於新機種開發時程與訂單能見度亦轉趨謹慎。

強信表示，因應下半年景氣趨緩，公司將力拚與去年下半年的營運表現相當，亦持續投入成本結構改善，期使下半年毛利率仍可維持上半年的表現，近期原物料價格多已回檔形成有利局面，且會透過精益化生產管理模式、人才培育機制化、工藝工程優化等，以更高程度的自動化、智慧化與資訊化生產，降低用工人數及生產成本，並促使生產良率提高與生產效率提升。