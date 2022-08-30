百達-KY（2236）公布上半年財報。第二季第二季合併營收3.29億元、年減1.79％，稅後純益0.23億元、年增8.48％，EPS達0.49元。累計上半年合併營收6.61億元、年增0.15％，稅後純益0.29億元、年增11.54％，EPS達0.64元。百達董事會決議上半年配息0.18元，配發率近3成。

百達主管指出，第二季逢4、5月上海疫情封城影響，上海客戶停工停止進貨，導致營業額減少。俄烏戰爭導致供應鏈嚴重壓力，又遇上從去年底開始的鋼材價格高漲，外在環境遭遇下種種不利，但百達透過工藝技術和模具提升降低成本，效益從第二季開始顯現，將毛利率提升至27％。

百達表示，解除封控後，大陸新能源車零件的接單明顯回溫，加上車用晶片供應鏈逐步恢復下，看好後續表現。此外，百達持續投入服務型機器人開發，看好未來市場成長潛力，新產品8月拿下澳洲保全博覽會最佳產品亞軍，並與多位保全業者接洽，除目前的新加坡保全市場外，更鎖定向香港、澳洲等地市場推進。