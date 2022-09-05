光學鏡頭廠大立光(3008)8月合併營收44.41億元，月增14.32%，年增10.81%，為今年單月新高，大立光表示，9月拉貨動能看起來比8月好。

儘管非蘋智慧型手機高庫存壓力未除，需求持續低迷，受惠於蘋果iPhone 14新機拉貨挹注，大立光8月合併營收為44.41億元，月增14.32%，年增10.81%，為今年單月新高，也是連3個月月增年增，累計前8月合併營收為281.4億元，年減5.37%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光8月合併營收比重10%到20%，10M以上產品占40%到50%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占40%到50%。

大立光表示，9月拉貨動能看起來比8月好。

大立光董事長林恩平在日前法說會表示，下半年產品規格比上半年難，有些比較難做的7P或8P在第3季及第4季多一點，明年上半年可變光圈、Double Freeform(雙自由曲面)鏡頭及8P鏡頭規格開得很多，9P也在推，明年有機會導入，只是需求疲弱，客戶普遍悲觀不可能賣得多。