氣動元件大廠亞德客-KY今（5）日公布，8月份合併營收不論以人民幣或新台幣計價均出現衰退，只創同期次高，前八月合併營收出現人民幣計價39.95億元，年減0.71％；新台幣計價達176.86億元，年增1.25％。

亞德客指出，亞德客8月接單金額仍高於出貨，出貨仍延續7月，受到部分城市對疫情的管控、部份客戶等待地方政府發佈獎勵政策細則而延遲出貨之影響。另外，有些客戶還在觀望全球高通膨的演變狀況，對擴充產能轉趨保守；亞德客雖對下半年出貨轉趨保守，但相信這只是短期影響，需求只是遞延到未來幾個月或季度。

亞德客8月合併營收人民幣為4.47億元、年減14.31％、以新台幣計價為19.76億元，年減幅12.0％，雙雙改寫同期次高。前八月合併營收人民幣39.95億元、年減0.71％；惟新台幣兌人民幣貶值，新台幣計價176.86億元，年增1.25％，創同期新高。主要是來自能源與照明設備、電池行業、通用機械及汽車行業之出貨有較高之增長率。