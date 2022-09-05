慧洋-KY(2637)8月合併營收為20.73億元，年增21.35％，營業利益8.4億元，年增6.47％，稅前淨利8.04億元，年增16.78％，每股稅前盈餘為1.08元。累計前8月營收為177.57億元，年增57.55％，營業利益90.74億元，年增113.71％，稅前淨利87.71億元，年增131.15％，已經超越去年全年，每股稅前盈餘11.75元。公司明天參加證交所法說會，由公司經營團隊說明最新散裝市況與發展方向。

慧洋指出，近期BDI指數走跌，主要受到BCI（海岬型）指數大幅波動影響，以中小型船舶為主力的慧洋，受影響程度相對於市場較小。以8月底指數看來，BSI（極限型）及BHSI（輕便型）平均日租金分別為美金17,881及16,240元，雖不及去年高點，但與2019年疫情前同期之15,056及9,709相比，則分別有19％及67％的漲幅。在目前的租金水準下，公司中小型船舶仍享有不錯的獲利。

全球大宗物資及原物料貿易需求減弱，推論與全球性通貨膨脹、乾旱，以及大陸經貿活動恢復速度不如預期等因素有關，影響全球海上貿易的熱度。但慧洋認為，此為短期不利因素，未來仍有需求回補的可能性。此外，由於慧洋仍有半數以上的船隊為固定租金，即便第三季起運價指數走跌，仍保有穩定收入來源，能夠有效分散營運風險。

同時距離2023年實施的兩大環保新規不到半年，全球散裝航運的供給仍為吃緊，未達標準的海上船舶必須降速拉長船舶週轉天數，甚至淘汰報廢，慧洋旗下高達141艘散裝船舶，擁有業界最高比重與最年輕的節能船隊，未來亦將視市場行情適度汰換舊船，提升運力發揮最大效益。