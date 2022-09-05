水處理環保設備及技術服務商基士德-KY（6641）5日應證交所邀請參與法說會，看好全球淨零碳排環保趨勢啟動，各國競相投入環境工程規畫，基士德-KY也擴大全球布局，繼中國之後，台灣、越南也陸續開花結果，基士德-KY財務長吳武雄表示，台灣目前營收占比已逾一成，越南明年也可望占有一定的營收比例。

基士德-KY搭上淨零碳排的新商機，近幾年營運表現穩健，除了2019及2020年因疫情影響，EPS微幅下滑外，其餘年份都穩步向上，吳武雄表示，以行業別的特性言之，一般旺季落在第二及第三季，首季因農曆春節工作天數較少，第四季則因寒冬氣候不佳，不便施工，不過，近幾年因大環境改變，淡旺季已趨於不明顯，反倒呈現逐季成長的態勢，以今年上半年的狀況言之亦然，不單第二季表現優於第一季，合計上半年營收為9億元，亦呈年增3.66％，另獲利部分，上半年稅後淨利0.85億元，也較去年同期成長9.28％，換算上半年EPS為2.37元。

為將規模做大，基士德-KY將營運基調定調為立足大陸，投資中國，前進東南亞。

基士德-KY財務長吳武雄表示，以前中國重水輕泥，但近幾年因污泥的影響愈來愈大，中國轉向泥水並進，預期此市場未來大有可為，著眼於此，基士德特別在中國大陸新設「北京川能」，預訂今年第三季就可以開始營運。此外，台灣基士德也於2021年順利取得執照，迄今已拿下三件標案，前二個標案已告完工，第三個標案因於今年8月才剛取得，目前尚在進行中。

除了台灣子公司外，基士德-KY轉投資的裕山公司亦成長迅速，經結算，裕山公司2021年營收9.1億元，EPS1.63元，主要業務有二，含土壤及地下水污染整治業務，迄今已有110多件實績，去年承包高雄五輕土壤整治進度順利，後續還會積極注意新開出的標案，以爭取其他業務，除此之外，裕山也投入環保署多元垃圾處理方案中的MT/MBT（機械、生物處理）業務，通過取出垃圾中可利用資源製成RDF5，達成垃圾減量超過八成的目標，有效解決垃圾問題，目前在雲林、屏東縣均有實績。

至於越南市場原本基士德-KY是交由代理商經營，因看好此市場，今年四月基士德-KY特別前進越南設立子公司，內部預估今年第二季越南子公司就可以開始出貨，雖然目前營收占比不高，但陳武雄樂看明年應可出現大幅成長，並占有一定的營收比重。