智伸科因汽車及醫療兩事業銷售及出貨暢旺而受益，8月合併營收近8.5億元；前八月合併營收攀升至62.75億元，雙雙改寫同期新高。智伸科對下半年營運審慎樂觀。

智伸科8月合併營收近8.5億元，月增6.56％、年成長19.07％；前八月合併營收62.75億元，年增6.09％。智伸科表示，智伸科8月營收成長主要是醫療、汽車兩大事業銷售業績維持成長，尤其是醫療事業的外科微創手術相關關鍵零組件出貨暢旺，加上新品應用等外科手術縫合器相關的關鍵零組件出貨持續增溫，挹注醫療事業部營收比重拉升至12.06％，沖淡汽車產業7、8月營收因傳統車廠暑休淡季、工作天數較少，拉貨力道減緩的影響，是8月營收仍能繳出月增6.56％、年增19.07％的主因。

智伸科指出，依國外研究機構Expert Market Research報告指出，全球外科手術縫合器市場規模，2021年約為48億美元，2022年起至2027年每年複合成長率8.17％而達78億美元。外科縫合器能有效協助外科醫師在手術治療期間更精準的縫合，達到減少破壞人體組織範圍、加速術後復原期等優勢，尤其在慢性病、全球人口老化趨勢、重大事故案例增加等伴隨而來的外科、微創手術需求不斷提升，創造其應用在腹腔鏡檢查、心臟手術、骨科手術、腸胃、婦產等醫療需求大幅成長，推升外科縫合器在醫療領域的應用不斷增加，將有助智伸科與主要客戶一同搶占更多市場份額。

智伸科指出，智伸科目前供應的外科手術縫合器相關零組件產品，是客戶關鍵供應商，將隨著主要客戶的拉貨力道持續增溫，將帶動智伸科醫療事業部營收更上一層樓，並對整體營運帶來正面的挹注。

智伸科強調，智伸科對今年下半年維持審慎樂觀看法。尤其第四季汽車產業即將進入傳統旺季，加上各國政府祭出多項新車振興政策，以及新能源車購車補助等措施，品牌車廠同步也加大促銷力度，刺激消費者購車意願提升，品牌車廠有望迎來一波新車銷售潮，有機會帶動主要客戶對智伸科的拉貨力道轉強，有助於智伸科汽車事業部營運表現。

此外，智伸科醫療業務也因產業呈成長趨勢帶動，出貨暢旺，推進智伸科新嘉善廠增長，下半年整體營運可望回升。