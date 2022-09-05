智伸科(4551)8月合併營收為8.5億元，月增6.56％、年增19.07％，主要醫療事業成長帶動；累計前8月合併營收62.75億元，年增6.09％。公司表示，醫療事業部在外科微創手術及手術縫合器等零組件產品出貨增加，抵銷傳統車廠暑休淡季造成的影響。

根據國外研究機構Expert Market Research的報告指出，全球外科手術縫合器市場規模在2021年約為48億美元，預計從2022年起將以年複合成長率8.17％的速度成長至2027年、達78億美元，由於外科縫合器能有效協助外科醫師於手術治療期間更精準的縫合，達到減少破壞人體組織範圍、加速術後復原期等優勢，尤其在慢性病、全球人口老化趨勢、重大事故案例增加等，伴隨而來的外科、微創手術需求不斷提升，應用在腹腔鏡檢查、心臟手術、骨科手術、腸胃、婦產等醫療上，推升外科縫合器在醫療領域的應用不斷增加，有助醫療事業部營收進一步成長。

進入第四季汽車產業傳統旺季，加上各國政府祭出多項新車振興政策以及新能源車購車補助等，品牌車廠同步也加大促銷力度，在刺激消費者購車意願提升下，品牌車廠將有望迎來一波新車銷售潮，看好汽車事業部拉貨力道增強。醫療業務部也在產業的成長趨勢帶動下，推進新嘉善廠的學習曲線。