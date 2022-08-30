類生產線讓學生能實際學習軟硬體的製作與操作。（邱立雅攝）

為與業界接軌，敏實科技大學聚焦發展人工智慧，設立智慧製造生產中心，結合五軸加工機、機器人與自動搬運車，建置智慧製造類生產線。中心日前接獲廠商外包訂單，正式展開類生產線的加工作業，打造學校即工廠，讓青年學子直接參與智慧製造的實際過程。校方同時結合敏實集團，計畫將學生送往歐洲廠區實習，未來更有機會留在當地成為幹部，實踐海外就業夢想。

配合工業4.0，培養未來製造業所需要的數位轉型人才，敏實科大投入鉅資設立智慧製造生產中心，打造類生產線，讓五軸加工機、機器人與自動搬運車等設備以互聯網串聯，產生可視數據，再經由戰情室分析整理各項數據，以達到智能管理的目的。

校方表示，學生可在類生產線的所有流程，學習到軟硬體的製作、操作能力，更可透過分析數據習得管理能力，等於業界普遍的做法實際搬到教室中，讓學校及工廠。中心日前接獲廠商外包訂單，正式展開類生產線的加工作業，提升教學效果外，更能夠服務廠商，達到智慧製造的教學與產學合作目的。

敏實科大校長曾信超表示，學校定位為人工智慧大學，配合全球汽車零部件百強敏實集團，未來工廠所需要的數位製造人才，特別設立智慧製造生產中心，配合集團以及台灣產業數位轉型所需要的人才。

此外，學校也積極與敏實集團合作，今年暑假期間送5名學生前往捷克實習，30日當天學校也與波蘭工廠簽約，預計每年都有波蘭、捷克、塞爾維亞、甚至未來還有法國等地的工廠實習。校方表示，希望學生在大4期間有整年度的陪訓，未來將有機會成為海外工廠的核心基層幹部，集團也將用歐洲待遇應聘。