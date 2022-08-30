川湖(2059)受惠於伺服器及廚具訂單穩定，今年前7月合併營收為43.74億元，年增31.71%，隨著市場愈來愈廣，川湖表示，明年新一代Intel Eagle Stream平台推展後，市佔率可望進一步提升，正面看待下半年到明年業績，今天除息一度填息82.72%。

川湖今天除息，每股配息10.88元，盤中一度上漲9元，填息幅度達82.72%。

川湖以生產伺服器導軌及高級廚具滑軌為主，受惠於新廚具滑軌及Whitley伺服器導軌等產品出貨放量，以及新台幣兌美元急貶，川湖今年上半年稅後盈餘為19.08億元，年增1.33倍，每股盈餘為20.03元；累計前7月合併營收為43.74億元，年增31.71%。

川湖表示，隨著雲端應用/人工智慧/大數據應用推升伺服器市場成長，市場愈來愈大，公司機會愈來愈多，在手案子很多元，明年Eagle Stream推出後，市佔率可望進一步提升，明年會比今年好，正面看待公司從下半年到明年業績。