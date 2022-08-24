挪威能源部長在周二指出，挪威計畫將一直維持目前較高的天然氣產出水準，將持續到2030年。

能源部長Terje Aasland說，「預計我們到2030年為止，都可以維持這樣高的產量水準」。且目前有許多新的專案，以及開發計畫將陸續推出，這些都有助於在未來維持較高的生產水準。

根據挪威政府在五月公布的數據，挪威預計今年將生產1220億立方米的天然氣，較去年增加8%，並且有可能打破五年前創下的歷史新高紀錄。

挪威石油管理局在一月時曾預估，到2026年時天然氣產量將為1180億立方米，低於目前的水準。這也是該監管單位預測最久的年份。

由於俄羅斯削減天然氣供應，挪威目前躍居歐洲最大天然氣供應國。

Aasland還表示，有信心歐洲對於挪威天然氣將有長期的需求。挪威也對歐洲日益增多的需求做出回應，將更多的天然氣轉用於出口，而不是注入於地下，以增加石油產量。

歐洲天然氣價格今年以來已增加一倍，不過挪威不打算如同一些分析師建議的那樣，以低於市場價格來出售天然氣。

能源部長表示，原則上市場是可以預測的，當資源稀少時，價格就會上升。這也有助於產量的提升，並將天然氣賣到最需要的市場。

Aasland也說，不打算對挪威能源公司徵收暴利稅，儘管它們獲得創紀錄的現金流。部長認為這些公司可能創造了額外收入，正在形成對未來的投資，以及為整個能源產業的轉型做準備。