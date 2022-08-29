歐洲正為冬季能源供應而傷透腦筋，俄羅斯卻於芬蘭邊境的一處工廠每天焚燒價值1000萬美元（折合新台幣約3億元）的天然氣，外界推敲可能是面臨技術層面的挑戰，但有專家提出另一種可能，俄羅斯或許在向歐洲傳達政治宣示，透過大量燃燒天然氣，讓歐洲知道是他們自己的決定才讓其無法回到市場。

英國廣播公司（BBC）26日報導，這間新的液化天然氣工廠位於聖彼得堡西北部Portovaya，從6月以來，研究人員注意到該設施散發的熱能顯著增加，而從衛星影像也能發現其燃燒天然氣所產生的紅外輻射。

根據挪威能源諮詢機構睿咨得能源（Rystad Energy）分析，該工廠每天焚燒約434萬立方米的氣體。有專家直言，他從未見過液化天然氣如此密集的燃燒，「從6月開始就一直看到，它不曾消失，一直持續在非常高的高峰」。

能源公司Capterio執行長戴維斯（Mark Davis）推斷，燃燒並非偶然，可能是出於營運考量而做出深思熟慮後的決定。

戴維斯說，營運商對關閉設施的決定通常會十分猶豫，主要擔心之後技術上的困難，或重啟成本高昂，而現在很可能就是這情況。

戴維斯接受CNN採訪表示，正常情況下，天然氣將透過管道輸往歐洲，但現今俄羅斯大幅削減對歐供應，這些天然氣可能已經滿了，且無處可去。

除了營運協調問題及技術上的困難外，戴維斯認為還有一種可能，他說，俄羅斯可能在對歐洲傳遞一種政治宣示，試圖對歐表示「看，我們有天然氣，且正在焚燒它，是你們的決定讓其無法進入市場」。