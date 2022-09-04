來自極右翼和極左翼的數萬名抗議者在首都聯合起來反對當局政府，警方估計，布拉格市中心的溫瑟拉斯廣場（Wenceslas Square）的人群約為7萬人。

綜合《德國之聲》（Deutsche Welle）、《美國之音》（Voice of America）9月3日報導，參加示威的一些團體包括主要的反移民民粹主義自由和直接民主黨（Freedom and Direct Democracy）和共產黨（Communist）。

抗議者要求保守派捷克總理費亞拉（Petr Fiala）領導的現任聯合政府辭職，並批評其許多問題，包括其以西方陣營為導向的政策。

他們譴責政府支持烏俄戰爭中對俄羅斯進行制裁，並指責它無法應對飆升的能源價格。示威者還批評了北約和歐盟27國集團減少溫室氣體排放和實現氣候中和的計劃，而捷克同屬於這2個組織。

費亞拉說，每個人都有權示威，但表示抗議民眾表達的是親俄的觀點，「不符合捷克共和國和我們的公民的利益」。捷克共和國堅定支援烏克蘭與俄羅斯入侵的鬥爭，並向烏克蘭武裝部隊捐贈了武器，包括重型武器。

政府計劃下週召開歐盟國家緊急會議，尋求對能源危機採取統一的方法。 捷克共和國目前擔任該集團輪值主席國。

文章來源：Czech Republic: Thousands take part in Prague anti-government demonstration
文章來源：Tens of Thousands Protest Against Czech Government
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