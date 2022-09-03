俄羅斯北溪一號（Nord Stream 1）原定3日恢復供應，然七大工業國集團（G7）2日同意，將對俄石油進口制定價格上限，隨後莫斯科以設備故障導致漏油為由，無限期暫停北溪一號供應。未料，負責設備維修服務的西門子能源（Siemens Energy）反駁，「漏油問題通常不會影響渦輪機的運行」。

綜合外媒報導，G7計畫對俄油設定價格上限已久，2日正式達成共識，以求限制俄羅斯收入的同時，又能抑制能源價格上漲，不過G7並未進一步說明具體價格範圍。

針對油價上限，克林姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）先前警告，此舉將造成石油市場價格波動，最終只會傷害到歐美民眾。另外他也表示，「俄羅斯不會向制定價格上限的國家出售石油」。

值得一提的是，輸往德國的重要天然氣供應管道北溪一號，從8月31日起開始為期3日的技術維修，期間內停止供氣。然之後俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，在維修期間發現渦輪機和氣磊機組有漏油問題，排除後才會恢復，但並未給出期限。

此外，俄羅斯天然氣工業公司還在聲明中提到，一同聯合檢查的西門子能源也簽署這份檢測報告，並貼出一張漏油的照片佐證。

然而，負責北溪一號渦輪機維修服務的西門子能源指出，漏油問題基本上不會影響管道運作，並補充，有漏油問題的Portovaya壓縮站，其實也有其他渦輪能供北溪一號維持天然氣輸送。西門子能源說，「這種漏油通常不影響渦輪機的運行，能在現場進行密封，這是維護工作的常規程序」。

就能源供給問題，俄羅斯與歐美國家雙方各執一詞，前者指控西方制裁影響北溪一號的日常運作及維護，而後者則反控俄羅斯，藉天然氣作為經濟武器進行報復。