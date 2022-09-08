七大工業國組織（G7）宣布對俄羅斯原油設定價格上限，俄羅斯則以無限期暫停北溪一號天然氣管運作反制，一來一往讓歐洲能源危機變得更為嚴重，美國表達強烈立場認為，能源與原油價格能夠因此政策回落，並讓俄羅斯的收入能後下滑，但也有專家認為，若大陸與印度沒有響應，計畫就會失敗。

美國財經媒體報導，美國主導的價格上限政策獲得G7其他成員的支持，他們認為此舉能將俄羅斯排除在全球石油市場之外，但也可能引發價格因供不應求繼續上漲的反效果。

市場也擔心如果大陸與印度沒有支持此計畫，將無法達成G7預期的效果，也代表孤立俄油行動失敗，美國財政部長Wally Adeyemo說，「俄羅斯的石油價格上限並不需要每個主要石油買家參與，反而可以利用上限去談判折扣，反而能幫助我們實現最終目標。」

Wally Adeyemo補充說明，「我們希望價格上限可以成為買家的談判籌碼，進而獲得大幅折扣，最後讓俄羅斯的能源收入下滑。」

投資諮詢機構Again Capital專家John Kilduff則認為效果不大，「俄羅斯可以說〝我們只會以這種價格出售，不會賣給歐洲人〞而且大陸、印度和土耳其很難加入此計畫，我認為從這些國家流向俄羅斯的資金將會持續。」

此外，俄羅斯能源部長Nikolay Shulginov也發出警告，強調任何針對俄羅斯原油設定價格上限的舉動，只會造成（發起國）市場赤字，讓能源價格的波動更為劇烈。