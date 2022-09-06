七大工業國組織（G7）宣布對俄羅斯原油設定價格上限，以限制俄羅斯透過出口能源獲得金援，然而俄羅斯也採取反制措施，除了無限期暫停北溪一號天然氣輸氣管的運作，俄羅斯也有意向亞洲販賣更多的原油取得平衡，並警告G7此舉反而會讓市場出現赤字，加劇價格波動。

綜合外媒報導，國際能源署數據顯示，在俄烏戰爭爆發前，俄羅斯有一半的原油與石油產品都是銷往歐洲，如今比例已經逐漸下滑，G7更是對俄羅斯原油設價格上限，減少流入俄羅斯的資金，傳達力挺烏克蘭的立場。

近期歐盟與俄羅斯的交鋒讓能源危機更為嚴重，俄羅斯能源部長Nikolay Shulginov警告，任何針對俄羅斯原油設定價格上限的舉動，只會造成（發起國）市場赤字，讓能源價格的波動更為劇烈。

G7決議透過比市場低的價格購買俄羅斯原油，但價格仍會高於成本，以確定俄羅斯願意出口，但諮詢機構Confluence Investment能源專家Bill O'Grady不看好此舉會有效果，因為大陸與印度購買的油已經相當便宜。

由於大陸與印度很難參與G7的計畫，因此很難發揮效果，投資諮詢機構Again Capital專家John Kilduff也說，「俄羅斯可以說〝我們只會以這種價格出售，不會賣給歐洲人〞而且大陸、印度和土耳其很難加入此計畫，我認為從這些國家流向俄羅斯的資金將會持續。」