近日烏軍在東北部反攻持續傳捷報，戰役至今邁入第200天，總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)昨日發表演說時還提到，已從俄軍手中奪回哈爾科夫的伊久姆（Izyum）。此外，近日推特流傳一張俄國高階將領被捕的畫面，堪稱二戰以來該國最高級別的被俘軍官。

It is said that not a high-ranking Russian officer has been arrested since the Second World War. In Kharkiv, Ukrainian troops managed to capture Andrei Ivanovich Sychevoi. He tried to escape in a fake uniform.#Ukraine#RussianArmy pic.twitter.com/sR222vXrev — Andreas Holger 🇺🇦 (@andreasholger22) September 9, 2022

Time will tell if its Gen. Andrei Sychevoi (Андрей Сычевой) that appears in the video. What i find intriguing is that 6 Ukrainian soldiers surround him & look at him as if he is the big fish, & they way he looks away from the camera (he surrendered after all)#lviv #kherson pic.twitter.com/1XoBrKkRry — TheLvivJournal (@LvivJournal) September 8, 2022

綜合《新聞週刊》(Newsweek)、《基輔郵報》(KyivPost)報導，7日烏克蘭社交媒體和獨立新聞台都出現一張神似安德烈·賽切瓦（Andrei Sychevoi）的人，從截圖可以看到，事發在關鍵後勤樞紐哈爾科夫境內城市巴拉克列亞(Balakliya)，他雙膝跪地、雙手背後遭反綁，鼻樑上還殘留打鬥後的血跡，模樣相當狼狽；據悉這名被烏軍俘虜的士兵來頭不小，身著俄軍迷彩服雖然繡有中校軍徽，事實並非如此，網友認出他是該國高階將領，負責近半數部署烏國領土的部隊，目前則擔任西部部隊指揮官。

正當接受烏軍審問時他不發一語，畫面遭人截圖後在推特掀起熱烈討論，紛紛指認與俄軍中將安德烈·賽切瓦長相不謀而合，真實身分並非中校。

軍事分析師羅布(Rob Lee)也表示，「俄羅斯的社群網站已經指責安德烈中將，他是西部軍團（West Group）的指揮官。」

若消息得到證實，這對烏克蘭來說會是重大轉折，因這堪稱二次世界大戰以來，俄羅斯最高階的將領落入敵軍手中。