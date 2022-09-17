俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天指出，儘管烏克蘭強力反攻，但俄羅斯沒有計畫要調整在當地的軍事行動，莫斯科不急於完成這次軍事行動。
法新社報導，普丁在烏茲別克舉行的區域高峰會告訴記者：「（軍事行動）計畫不會有所調整。」
普丁亭表示：「我們在頓巴斯（Donbas）的攻擊行動不會停止下來，將以緩慢的速度進行…俄羅斯軍隊正在攻佔更新的領土。」（譯者：徐睿承）1110917
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天指出，儘管烏克蘭強力反攻，但俄羅斯沒有計畫要調整在當地的軍事行動，莫斯科不急於完成這次軍事行動。
法新社報導，普丁在烏茲別克舉行的區域高峰會告訴記者：「（軍事行動）計畫不會有所調整。」
普丁亭表示：「我們在頓巴斯（Donbas）的攻擊行動不會停止下來，將以緩慢的速度進行…俄羅斯軍隊正在攻佔更新的領土。」（譯者：徐睿承）1110917
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