由俄羅斯和親俄勢力控制的4個烏克蘭地區，正準備在23日針對加入俄羅斯這個議題展開公投。西方國家普遍譴責此事，稱這個公投是違法的，是俄國欲非法併吞烏國領土的前奏。

那4個地區俄羅斯任命的領導人，20日宣布了入俄公投的計畫。這對西方國家來說是個挑戰，因為這可能會讓戰爭急速升級。入俄是公投預料中的必然結局，烏國及其盟國已明確表示，他們不會承認此公投的結果。

盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）及札波羅熱（Zaporizhzhia）4州加起來，約占烏克蘭總領土的15%，這4個地方將於9月23日至27日進行入俄公投。

俄羅斯入侵烏克蘭，展開一場造成數千人死亡、數百萬人流離失所，並使全球經濟蒙受損害的戰爭7個月後，烏國在這個月發動反撲，並收復大片失土。

那4個親俄地區的有關當局，已經討論公投的事好幾個月了，但烏克蘭最近的連串勝利，讓他們著急地要趕快安排公投事宜。

俄羅斯似乎正試圖在衝突中重新取得上風，總統蒲亭（Vladimir Putin）本週宣布局部動員 ，徵召30萬人入伍，前往烏克蘭作戰。

烏克蘭表示，俄羅斯企圖將公投結果拿來當作民眾支持的象徵，並將那當作併吞烏國領土的藉口，這與俄國2014年奪取克里米亞（Crimea）的情況類似，但國際社會並未承認克里米亞屬於俄國。

● 北約籲成員國勿承認公投結果

北大西洋公約組織（NATO）今天譴責俄羅斯計劃在其侵占的烏克蘭領土舉辦公投，是其所謂「俄國公然侵占烏國領土的企圖」，呼籲所有成員國拒絕接受。

北約成員國組成的北大西洋理事會（North Atlantic Council）在聲明中說：「於烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱、赫松4個地區舉辦的公投是騙局，並無正當性，公然違反聯合國憲章（UN Charter） 。」

聲明中補充道：「北約成員國不會承認俄羅斯非法的作為和併吞，那些土地屬於烏克蘭。」

● 聯合國稱俄「假公投真併吞」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在安全理事會（Security Council）有關烏克蘭的會議上表示，恫嚇以核武解決衝突是「讓人完全無法接受的」，並嚴正警告，在俄羅斯占領的烏克蘭領土舉辦所謂的「公投」，就是一種併吞的行為。

古特瑞斯在安理會一項部長級會議上表示，他對「所謂公投」的計畫感到憂心。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將在這項會議上發表談話，但他並未聽取古特瑞斯的演說。

古特瑞斯說：「任何以武力威脅，或使用武力併吞另一國的領土，違反聯合國憲章及國際法。」

俄羅斯總統蒲亭21日威脅要用核武保衛自己的國家。

● 俄羅斯：不惜動用核武

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天表示，俄國軍火庫中的任何武器，包括戰略核子武器在內，都可以用來捍衛從烏克蘭併入俄國的土地。

麥維德夫目前擔任俄羅斯聯邦安全會議副主席，他明 確表示，在烏克蘭境內由俄國支持的政府以及分離主義地區，籌備推動的公投即將進行，「沒有回頭路」。

「頓巴斯地區（Donbass，盧甘斯克和頓內茨克共同組成）和其他地方將獲接納，獲准加入俄羅斯。」

麥維德夫表示，俄羅斯武裝部隊將大力加強對所有領土的保護。他並補充道：「俄國已經宣布，不僅是動員人力，包括戰略核子武器在內的任何俄國武器，均能用於這樣的保護行動。」