在俄羅斯的主導下，完成了對烏克蘭4州佔領區的公投，並即將高調宣布這4州加入俄羅斯。莫斯科紅場上正在開始搭建活動舞台，廣告牌上寫著「頓內次克(Donetsk)、盧甘斯克(Luhansk)、扎波羅熱(Zaporizhzhia)、刻松(Kherson)進入俄羅斯」。然而，多數國家都不承認這個結果，甚至立場傾向俄羅斯的塞爾維亞也不承認。

路透社報導，塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)表示，塞爾維亞不會承認遭俄羅斯軍隊佔領的烏克蘭四地區公投投票結果。「塞爾維亞政府不會承認，因為它不符合國際法、聯合國憲章和聯合國決議。」

塞爾維亞的表態有些出乎意料，因為該國一向與莫斯科關係密切，天然氣供應完全依賴俄羅斯，所以俄烏戰爭爆發後，也很少說重話，拒絕對莫斯科實施制裁，甚至略為放大經濟貿易；但同時，塞爾維亞也沒有表態支持俄羅斯的軍事行動。

另外，德國也不承認公投結果，總理蕭茲(Olaf Scholz)表示「德國不接受虛假公投。」

德國政府發言人稱，蕭茲以對話管道告訴烏克蘭總統澤倫斯基，德國絕對不會接受在烏克蘭遭佔領地區的虛假公投結果，請烏克蘭放心。

蕭茲還表示，德國對烏克蘭的國家財政、政治和人道支持絕不會動搖，德國將繼續支持烏克蘭捍衛自身主權和領土完整，包括提供武器。

其實俄國佔領的烏克蘭4州都不完整，盧干斯克州佔領範圍約97%，因為比洛霍里夫卡村(Bilohorivka)在上星期被烏克蘭收復；頓內次克州的佔領範圍約50%，其中萊曼鎮(Lyman)的攻防動見觀瞻；扎波羅熱州佔領範圍約70%，但是首府札波羅熱市一直在烏克蘭手上；刻松州佔領範圍約90%，但是第聶伯河以西範圍已被孤立，烏軍持續往刻松市逼近。