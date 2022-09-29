根據俄羅斯鄰國提供的數據，俄國總統蒲亭下令啟動「局部」動員、升級對烏克蘭的軍事行動後的這1週，已有至少20萬俄人逃出國。

「紐約時報」報導，這紙動員令將徵召多達30萬平民投入對烏克蘭戰事，官員說俄國約有2500萬成年人可供徵召，意味就算出國人數多到不尋常，也不會影響克里姆林宮的徵召目標。

社群媒體平台張貼的影片顯示，蒙古、哈薩克、喬治亞、芬蘭邊境檢查哨都出現大排長龍的車潮，許多人聞風而逃，與俄國境內多處出現的示威活動，赤裸裸展現對蒲亭政策的不滿。

逃入喬治亞的29歲巴士司機奧萊尼科夫（Alexander Oleinikov）表示：「我離開是因為不認同俄國當今政府。」他說，知道許多人都反對俄烏戰爭，這場「悲劇」是因「一名獨裁狂人」而起。

出逃人數難以估計，因為從中國、北韓直到波羅的海，俄國共與14國接壤，而並非所有國家都會定期公布移民人數。

哈薩克政府昨天表示，9萬8000名俄國人上週進入國內。喬治亞內政部說，21日動員令頒布當日迄今共有超過5萬3000名俄國人入境，每天入境人數從正常的5000至6000人增加到約1萬人。

歐洲國際邊界管理署（Frontex）指出，截至25日的1週內，共有近6萬6000名俄國公民進入歐盟國家，較前1週增加3成。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110929