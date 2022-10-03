俄羅斯遠東哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）首長捷格加廖夫今晨表示，半數新徵召的人員因不符合徵兵標準而被送回家後，區內的軍事委員已遭革職。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9月21日宣布俄國自二戰以來首次動員令，官員和民眾普遍不滿當局處理動員方式，包括徵兵官員向明顯不合格的男子發送兵單，招致批評。

捷格加廖夫（Mikhail Degtyarev）在通訊應用程式Telegram上傳的影片中說：「10天來，數千名同胞接到兵單並抵達軍隊登記和徵兵辦公室。我們讓其中大約一半的人回家，因為他們不符合篩選標準而無法入伍。」

捷格加廖夫說，軍事委員萊科（Yuri Laiko）革職一事不會影響蒲亭的動員計畫。

俄國徵召人員到烏克蘭參戰出現亂象，促使數以千計男子逃離俄國以免被徵召。當局宣稱徵召對象是具備軍事經驗和相關技能的人，但往往對於個人的服役紀錄、健康狀況、學生身分甚至年齡都似乎視而不見。

俄國30多個城鎮共約2000人在未經批准的反戰抗議活動中被捕，其中一些人隨即收到兵單，克里姆林宮表示這一切完全合法。