半導體設備零組件廠意德士科技(7556)2022年第二季、上半年營運齊創新高，對今年營運再創高峰維持樂觀。意德士科技近期股價於110～116元區間盤整，今（29）日受大盤重挫逾400點拖累開低，但隨後翻紅小漲0.44％至113元，表現相對抗跌。

意德士科技第二季合併營收1.43億元，季增9.72％、年增23.89％，連2季創高，毛利率、營益率「雙升」至42.6％、25.94％，分創歷史第4高及第3高。配合業外收益倍增助攻，使稅後淨利0.34億元，季增20.94％、年增48.29％，每股盈餘1.52元，亦雙創新高。

累計意德士科技上半年合併營收2.73億元、年增23.78％，營業利益0.7億元、年增27.25％，雙創同期新高，毛利率、營益率分別升至41.86％、25.81％，雙創同期次高。配合業外收益跳增4.46倍，稅後淨利0.63億元、年增達43.92％，每股盈餘2.78元，雙創同期新高。

意德士科技7月自結合併營收0.4億元，雖月減3.29％、年減1.15％，為近半年低點，仍創同期次高。累計前7月合併營收3.14億元、仍年增19.86％，續創同期新高。展望後市，由於客戶端需求成長，公司預期今年營運維持穩健、可望再創高峰，維持樂觀展望。

意德士科技預期，今年全氟密封材及真空吸盤2大主力產品銷售均可成長，主要針對成熟製程的維修產品預期維持穩定，其他關鍵零組件預期亦有微幅成長。同時，2020年遷入的竹東新廠產能逐漸填滿，不排除提早規畫增建新廠，以因應增加未來成長動能。