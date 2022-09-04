中央流行疫情指揮中心今天公布34358例本土病例，其中包含34126例本土與232例境外，死亡個案則增加35人。指揮中心發言人莊人祥指出，今天新增的個案數較上周日同期增加約29％，且全台各縣市疫情都有顯著上升，呼籲國人適逢中秋連假，務必遵守相關防疫措施。

莊人祥指出，今新增的死亡病例中並沒有特殊死亡個案，年齡均介於50至90多歲，且大多都有慢性病史，不過特殊重症個案中新增一例兒童MIS-C個案，為一名2歲女童。

該名女童無慢性病史，未曾接種疫苗，於7月11日確診，8月25日持續發燒，8月30日手腳出疹，送至急診時因檢查出喉嚨紅腫，發炎指數升高，凝血功能異常，研判為MIS-C，不過目前個案已無發燒，且發炎指數下降，已轉至一般病房治療。

截至目前，國內12歲以下兒童重症累計200例，29例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、125例MIS-C、1例心肌炎、3例共病及7例到院前死亡；上述個案已有29人死亡，其中10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。

莊人祥表示，以目前的疫情發展來看，大致符合指揮中心先前提出的預測模型，國內BA.5疫情高峰應會落在9月下旬至10月初，至於單日新增病例較可能維持單日3、4萬例，先前6萬例的高推估發生機率應不大，但也不能完全排除。

至於國內疫情是否真如指揮中心所預測的在9月下旬開始降溫？莊人祥表示，通常還要再觀察一至兩周，要看新確診的數字有沒有開始變少，死亡數字方面，我國約每一萬例確診會發生18例死亡，推估到達疫情高峰最多會有50多例，但這些數字目前都沒有發生。

疫苗接種方面，莊人祥指出，昨共有6209名6個月至4歲兒童完成第二劑莫德納疫苗接種，另有6282人接種第一劑幼兒BNT疫苗，讓國內6個月至4歲接種率來到29.5％，第二劑則為3.3％。

隨著中秋連假到來，莊人祥也呼籲，國人參加聚會、烤肉時仍應配戴口罩，家中若有未接種疫苗的長者、嬰幼兒，也應避免出入人多的場所，並呼籲符合資格的對象踴躍接種疫苗，提升保護力。