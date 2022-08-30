俄羅斯減供天然氣引發歐洲能源危機，威脅當地玻璃、汽車、肥料等產業，甚至推升全球缺糧風暴。全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日再度喊話，各國應該增加核能發電才符合效益，主張關閉核電廠的人根本「瘋了」，同時對環境造成更大傷害，更是反人類的行為。他認為，一座設計良好的核能發電廠，不該讓它關閉，特別是現在。

綜合外媒報導，馬斯克28日在挪威斯塔萬格（Stavanger）舉行的能源會議上表示，隨著歐洲面臨能源危機，全世界需要更多石油與天然氣，也應該繼續經營核能發電廠，同時大力投資可再生能源。

馬斯克強調，他支持核能發電，雖然對一些人來說，可能不是受歡迎的觀點，但他認為，一座設計良好的核能發電廠，不該讓它關閉，特別是現在。

馬斯克27日發表推文表示，各國應該增加核能發電才符合效益，從國安角度來看，關掉核電廠根本是「瘋了」，並對環境造成更大傷害。

專欄作者摩爾菲爾德（Scott Morefield）在馬斯克推文下方留言，稱核能是乾淨、有效率的能源，如果被人們全面接受，將可取代石化燃料。但所謂環保人士並不支持乾淨能源，他們的行為才是反人類。

對此，馬斯克也贊同並回應，「有些人確實是可悲的反人類者。」

馬斯克向來力挺核能。俄烏開戰，推升國際油價、天然氣飆漲，馬斯克3月曾表示，不該關閉核電廠，反而應該重啟已停用的核電，如果有些核電廠所處地區發生嚴重的地震或海嘯，可能有疑慮，但沒有天然災害的地方就不應該關掉核電廠。