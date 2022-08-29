美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，強調聯發科重申其今年營收將成長高雙數，毛利率將維持在48~50%，維持聯發科買進評等、目標價915元，另外，也點出潛在5風險。

美系外資表示，聯發科重申其今年營收將成長高雙數，毛利率將維持在48~50%。目前預估大陸的智慧手機出貨量在2022年將相較去年減少中雙位數，隨著需求放緩，聯發科預計庫存消化將持續2~3個季度，消化系統中的庫存。定價方面，預計AP(智慧型手機處理器)定價力可望維持，PMIC(電源管理IC)、WiFi相關的產品面臨更多大陸同業的競爭，目前定價壓力較大。儘管目前聯發科還沒有確定對2023年前景的看法，但仍期待未來5G更高的滲透率，以及更高端的產品組合。整體來說，維持聯發科買進評等、目標價915元，本益比約12倍。

美系外資也點出聯發科潛在風險，包括終端需求弱於預期；5G 滲透放慢，較弱的晶片組成本結構導致智慧手機收入規模較小；市場激烈競爭導致ASP較弱；收益率導致較低的市場份額；不利的地緣政治事件。