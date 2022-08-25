受到防禦型股票的推動，歐股周三收漲；然而對能源危機的擔憂和成長前景黯淡的影響，漲勢受到抑制。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲0.70點或0.16%，為432.05點，結束了此前連三天下跌的走勢，但是仍徘徊在近一個月低點。

包括醫療保健股的防禦性板塊領漲，消費性日用品股也上漲；而礦業股下跌1.8%領跌。

英國股市跌0.22%，德股升0.2%，法股升0.39%。

市場正在評估利率上升、經濟數據疲軟、通膨高漲和衰退的風險。

凱投(Capital Economics)資深歐洲經濟學家Jack Allen-Reynolds說，歐洲天然氣價格持續升高，並且很可能維持在極高的水準，此意指歐元區經濟可能面臨到比我們此前預想更為嚴重的衰退。

隨著冬季來臨和俄羅斯不可靠供應的前景，歐洲天然氣價格在過去兩個月增加了兩倍。

摩根士丹利歐洲股市策略師Graham Secker說，在Jackson Hole舉行的全球央行會議之前，投資人趨向謹慎，市場並認為聯準會仍會維持鷹派態度，因此看到市場出現一些獲利回吐。

Minneapolis的聯準會主席Neel Kashkari在周二重申了聯準會將控制通膨列為工作重點，優先於其它項目之上。

Secker表示，歐洲的通膨預期仍然很高，成長預期正在惡化，因此股市的基本面因素面臨很大挑戰。

德國10年期政府債券殖利率升至近8周新高；通膨的擔憂強化了市場對該國將採取激進貨幣緊縮政策的預期。

奢侈品集團歷峰(Richemont)升3.6%，報113.9瑞士法朗；該公司說，來自英國和葡萄牙的Farfetch將收購集團旗下線上銷售平台YOOX Net-A-Porter的47.5%股權，而且來自阿拉伯的Alabbar也將投資3.2%股權。

Bavarian Nordic升4.6%，報363丹麥克朗；該製藥公司說，維持今年全年的業務展望，並將竭盡所能滿足全球各地對猴痘疫苗的高需求。