歐洲能源危機未解，隨著冬季即將來臨，歐洲國家仍為供暖問題傷透腦筋。比利時能源部長范德史卓登（Tinne Van der Straeten）在推特呼籲歐盟，應該立即限制天然氣價格上漲，否則歐洲未來5至10年的冬天將非常糟糕。

商業內幕報導，因為俄羅斯削減供應，歐洲天然氣價格較去年翻倍成長。美國預估歐洲天然氣價格8月將達到每百萬英熱67美元，而美國則為9美元。范德史卓登呼籲歐盟需要制定天然氣的定價機制，以免長期的痛苦，否則歐洲未來10年都將過上艱難的冬天。

范德史卓登在推特說，「如果什麼措施都沒做，那未來的5到10年將會非常糟糕」。

俄羅斯以維護管線為由，自8月31日起對北溪一號進行為期三天的修檢，而在這期間，對歐輸送天然氣的北溪一號將暫停供應。報導指，俄羅斯頻繁的減產動作，可能使天然氣價格漲勢更加劇烈，專家擔憂，俄羅斯將會在年底前完全斷供對歐天然氣，以報復後者對俄的制裁生效。

英國政府擬從10月起，將天然氣價格和電費每年提高50%，而這可能會讓英國家庭負擔更重。不過范德史卓登認為，為能源定價會讓歐洲帳單少770歐元。

范德史卓登表示，歐洲能源市場正在衰退，而這非常需要改革，因為許多企業和家庭已經維持不下去。他強調，這必須即刻採取措施。